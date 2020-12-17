شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تستعد لإستضافة مشجعي بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد مصر للطيران لإستقبال مشجعي بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢٠ المقرر إقامتها في مصر في الفترة من ١٣-٣١ يناير ٢٠٢١، وذلك من منطلق دور مصرللطيران الوطني والمجتمعي تحت رعاية وزارة الطيران المدني من خلال رعايتها للعديد من الأحداث والمناسبات الدولية التي تنظمها مصر في مختلف المجالات.

وقال الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران: «تقوم فرق العمل بمصر للطيران حالياً من مختلف التخصصات بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إستعدادا لإستقبال البطولة وتسهيل كافة الإمكانيات في سبيل إنجاح الحدث بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، كما سيتم إطلاق حملة دعائية للإعلان والترويج للبطولة على متن الطائرات واتوبيسات ومعدات الخدمة الأرضية».

كما أكد الطيار عمرو ابو العينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنه تم الإعداد المسبق لمشاركة مصر للطيران في الحدث من خلال وضع شعار البطولة على متن طائرات مصر للطيران وعلي مقاعد الطائرة Head Reast وكذلك جاري دراسة إختيار زي لفرق العمل الموجودة بمصر للطيران ومطار القاهرة تحمل شعار البطولة لتكون بنفس الطابع وزي منظمي البطولة لتوحيد السمة والشكل العام للقائمين على الحدث.

من ناحية أخرى، يقوم القطاع السياحي بمصر للطيران «الكرنك» بطرح برامج سياحية للمشجعين من خلال توفير تذاكر الطيران والإقامة والإنتقالات وكذلك تذاكر المباريات ضمن البرنامج المتكامل المقدم لهم بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإجراءات الحصول على تأشيرة الدخول لمصر وغيرها من إجراءات السفر والوصول للمشاركة في الخروج بأفضل تنظيم للبطولة التي تعد اول بطولة عالمية تعقد في ظل جائحة كورونا.

جدير بالذكر أن مصر للطيران أطلقت حملة قومية بعنوان «مصر للطيران أمان» تزامنا مع بدء الإستعداد لإستقبال ضيوف ومشجعي مصر المشاركين في هذه البطولة والتي تستهدف من خلال تلك الحملة توصيل رسائل طمأنينة للقادمين من الخارج إلى جمهورية مصر العربية بسلامة وأمان كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تطلقها مصرللطيران بدءاً من نقطة السفر بمختلف المطارات ووصولا إلى مطار القاهرة الدولي وإنتهاء الزيارة.