شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الليلة..6 مشاهد مضيئة لأحمد فتحي في مواجهة الزمالك ‏‏(فيديو) ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

مواجهة من العيار الثقيل تجمع فريقي الزمالك وبيراميدز، مساء اليوم الخميس، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، بمنافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

الزمالك حقق الفوز في لقاء الجولة الأولى على حساب المقاولون العرب بهدفين نظيفين، بينما تعرض بيراميدز للخسارة في مواجهة الاتحاد السكندري.

ومن المتوقع ظهور أحمد فتحي، عنصر الخبرة، في تشكيلة بيراميدز خلال لقاء الليلة عقب تعافيه من فيروس كورونا وانضمامه لقائمة المواجهة.

فتحي خاض 30 مباراة أمام الزمالك من قبل، بقميص كل من الأهلي والاسماعيلي، واستطاع فتحي زيارة الشباك البيضاء بـ 3 أهداف، أولهم في نصف نهائي كأس مصر مع الدراويش موسم 2005-2006، ثم هدف في قمة الدور الثاني موسم 2007-2008 بالقميص الأحمر، وهدف أفريقي بلقاء القطبين في مرحلة المجموعات لدوري الأبطال 2013.

كما صنع فتحي هدفين للأهلي أمام في مباراة الجولة الخامسة لمجموعات دوري الأبطال 2013 بالجونة، كما صنع هدفاً اّخراً في قمة الدور الأول لموسم 2016-2017.