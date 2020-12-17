شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن ثنائية صلاح وفيرمينو فى شباك توتنهام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ألقت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على الفوز الذي حققه ليفربول على توتنهام بهدفين مقابل هدف في قمة الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، ووصفته بالانتصار الدرامي.

وخرجت نشرت صحيفة «ميرور» بعنوان: «بوبي المبهر.. ضربة فيرمينو المتأخرة تهزم سبيرز وتضع كلوب على القمة».

وفي صحيفة «التايمز» جاء عنوان: «العودة للقمة.. رأسية روبرتو فيرمينو المتأخرة تغرق سبيرز وترسل ليفربول إلى قمة البريميرليج».

كما أشادت الصحف بالمستوي الذي ظهر عليه المصري محمد صلاح، في المباراة واستعادة فيرمينو ذاكرة التهديف، واكدت صحيفة «ذا صن» أن الثنائي استعاد خطورتهما بشكل مثالي أمام مرمى المنافس.