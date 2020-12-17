شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة تونس غدًا.. اتحاد الكرة يعلن نتيجة آخر مسحة لمنتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، نتيجة المسحة الطبية الخاصة بمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة استعدادا لمواجهة تونس، المقرر لها غدا الجمعة، والتي أكدت استمرار إيجابية 14 حالة، وسلبية 14 آخرين.

وبالنسبة للجهاز الفني والإداري مازال ربيع ياسين المصاب الوحيد بكورونا.

ويصل صباح اليوم الخميس، أحمد حسام مدافع الجونة ومصطفى ميسي لاعب خط وسط سيراميكا كليوباترا، ومن المنتظر انضمامهم لمعسكر منتخب الشباب الذي يستعد لمواجهة تونس على استاد رادس.