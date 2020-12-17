الطريق لمونديال الأندية.. برادلي يقود لوس أنجلوس للتأهل إلي نصف نهائي كونكاكاف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نجح فريق لوس أنجلوس الأمريكي الذي يقوده من الناحية الفنية بوب برادلي مدرب منتخب مصر السابق، في التأهل إلى نصف نهائي كونكاكاف.

وفاز لوس أنجلوس على كروز أزول المكسيكي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي البطولة.

المباراة لم تقم بنظام الذهاب والإياب بسبب تفشي فيروس كورونا، لتصبح المباراة الوحيدة التي تقام من مباراة واحدة.

ومن المقرر أن يلتقي لوس أنجلوس مع كلوب أمريكا المكسيكي، بينما يلتقي ايجرز المكسيكي مع أوليمبيا الهندوراسي.

جدير بالذكر أن المتأهلين لمنافسات كأس العالم للأندية حتى الآن هم: الأهلي بطل أفريقيا، بايرن ميونيخ بطل أوروبا، أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، والدحيل القطري صاحب مقعد الدولة المضيفة وفي انتظار ممثل آسيا وأمريكا الجنوبية والشمالية.