"التدريب بالكمامة".. كيف ظهر نجوم منتخب الشباب قبل 24 ساعة من مواجهة تونس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

خاض منتخب مصر للشباب تدريبه الأخير استعداداً لملاقاة نظيره التونسي ظهر غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بموريتانيا.

وقاد عبد الستار صبري المدرب العام مران المنتخب في غياب ربيع ياسين مدرب المنتخب الوطني تعرض هو الآخر للإصابة بفيروس كورونا وتم عزله هو وباقي اللاعبين المصابين.

وحرص أعضاء الجهاز الفني وبعض اللاعبين على ارتداء الكمامة أثناء الجزء الخاص بالمحاضرة الفنية أثناء تدريب الذي شهد مشاركة 14 لاعباً

وأظهرت نتيجة المسحة الخاصة بمنتخب مصر للشباب استمرار إيجابية 14 لاعبًا ، وسلبية 14 آخرين.

ولم يتمكن المنتخب الوطني من المشاركة في مباراة الجولة الأولى امام ليبيا وتم إعتباره منسحبًا للمباراة لعدم توافر (11 لاعبًا بينهم حارس مرمى + 4 لاعبين) لخوض المباراة طبقًا للوائح الاتحاد الافريقي للعبة (كاف).

واضطر المنتخب الوطني لاستدعاء الثنائي أحمد حسام مدافع الجونة ومصطفي ميسي لاعب خط وسط سيراميكا لاستكمال القائمة، ومن المنتظر وصولهم اليوم الخميس للاضمام للمعسكر.