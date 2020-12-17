"منافس الأهلي المحتمل في المونديال".. سانتوس يتأهل للمربع الذهبي لكأس ليبرتادوريس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تأهل فريق سانتوس البرازيلي إلى المربع الذهبي لبطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم بفوزه الساحق على ضيفه جريميو 4 /1 فجر الخميس في إياب دور الثمانية.

وتفوق سانتوس 5 /2 في مجموع اللقاءين بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لمثله ليلحق بمواطنه بالميراس الذي صعد لنفس الدور.

وفي مباراة ثانية لكن في ذهاب دور الثمانية، تغلب راسينج كلوب الأرجنتيني على ضيفه بوكا جونيورز 1 /صفر فيما اقترب ريفر بليت الأرجنتني من إكمال عقد المربع الذهبي بعد فوزه في مباراة الذهاب على ناسيونال بطل أوروجواي بهدفين في نفس الجولة.

ويتأهل بطل البطولة إلي بطولة كأس العالم للأندية التي تقام بين 1 و11 فبراير القادم في قطر بعد أن تم تأجيلها من نوفمبر الماضي بسبب أثار تفسي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وتأكد مشاركة الأهلي بطل أفريقيا مع بايرن ميونيخ بطل أوروبا، وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، والدحيل القطري صاحب مقعد الدولة المضيفة في إنتظار ممثل أسيا وأمريكا الجنوبية والشمالية.

ويلعب الأهلي مع الفائز من بطل أمريكا الشمالية و بطل آسيا أو الدحيل القطري أوكلاند سيتي في افتتاح مبارياتخ في البطولة على أن يواجه في دور نصف النهائي بايرن أو بطل ليبرتادوريس وفقاً للقرعة.