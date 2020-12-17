سيراميكا: شادي حسين رمز للنادي.. و"المغامرة" مع شعبان محسوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال معتز البطاوي المشرف العام على فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، إن اللاعب شادي حسين هو "رمز" للنادي، مضيفًا أن الإبقاء على خدمات هيثم شعبان مغامرة محسوبة.

ويشارك سيراميكا كليوباترا في منافسات الدوري المصري الممتاز لأول مرة بعد تأهله الموسم الماضي، ويتصدر حاليًا جدول ترتيب دوري We المصري برصيد 6 نقاط بعد خوض جولتين.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة بي أون تايم سبورتس، قال البطاوي: "نحمد الله على التوفيق الذي حالف الفريق في أول جولتين بالدوري، مازالنا المشوار صعب".

وأضاف: "نجحنا في ضم لاعبين مميزين، وكان الأهم بالنسبة لنا هو الحفاظ على خدمات هيثم شعبان المدير الفني للفريق".

وتابع: "شعبان مدرب مميز، نعرف إمكانياته جيدًا، كان الأمر بالنسبة للبعض مغامرة، لكنها محسوبة لأننا نثق فيه".

وواصل: "مازال المشوار صعب، نأمل أن نواصل السير على نفس الوتيرة، ونقدم أفضل ما لدينا".

وعن أداء شادي حسين اللافت للانتباه، قال البطاوي: "رفضنا التفريط في خدمات شادي حسين، شادي رمز وأيقونة للنادي، تواجد مع الفريق منذ 7 مواسم وقاد الفريق للصعود من الدرجلة الثالثة إلى الممتاز".