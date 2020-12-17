شاهد.. نجم خيتافي الإسباني يرد على سؤال الوفد (فيديو)

شاركت الوفد في حوار مفتوح مع عدد من نجوم أندية الدوري الإسباني التي نظمتها الليجا، عبر تقنية "زووم" أمس الأربعاء تحت عنوان "La Liga Christmas Show With the Players”، بمشاركة العديد من الصحفيين حول العام العالم وتوجيه بعض الأسئلة للاعبين بالدوري الإسباني.

وشارك في الفاعلية التي نظمتها الليجا عدد من لاعبي الليجا هم، خوردي ماسيب حارس مرمى برشلونة السابق وبلد الوليد الحالي، وجيمي ماتا مهاجم خيتافي، وخوسيه ماريا لاعب قادش، لتلقي الأسئلة من الصحفيين، والإجابة عليها، بتنظيم الليجا،

عبر بتقنية زووم.

وردًا على سؤال الوفد عبر محررها محمد معتز، حول هل يستطيع خيتافي تكرار موسمه الرائع ٢٠١٨-٢٠١٩، عندما أنهى الدوري الإسباني في المركز الخامس وتأهل إلى الدوري الأوروبي، والتأهل إلى المنافسات الأوروبية مرة أخرى، بعد عدم نجاحهم في التأهل بالموسم الماضي، رد جيمي ماتا مهاجم فريق خيتافي قائلًا:" نعم في الحقيقة، نحن لم نتحصل على النقاط الكافية التي كان من المفترض

ان نحققها لتحقيق الصعود الأوروبي، -الموسم الماضي- لكني أقول بأننا في المرة المقبلة سنحقق المزيد و سنحاول التأهل".

وواصل: "مازال الموسم طويل، علينا الإيمان بأننا نعمل بكل جد، وهو ما نقوم به حاليًا وسوف نحصل على النقاط ، لأنه من الواضح عندما نركز، سنحصل على النقاط التي تساعدنا على التأهل الأوروبي ولنرى ما الذي سوف نستطيع أن نقوم به".

تم توجيه بعض أسئلة الصحفيين للاعبين عن طريق المنظم الإعلامي، ألبيرتو بيرينو، والبعض الآخر بشكل مباشر عن طريق الصحفيين انفسهم مع اللاعبين، أو عن طريق إرسال الاسئلة كتابيًا عبر المحادثة ويتم توجيهها للاعبين، وقامت الوفد بتوجيه عدد من الاسئلة إلى اللاعبين.