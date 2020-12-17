موعد مباراة الوحدة والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة نظيره الفريق الكروي بنادي الاتحاد مساء اليوم الخميس على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.
موعد المباراة الوحدة والاتحاد :-
تنطلق مباراة الوحدة والاتحاد في تمام الساعة 19:20 بتوقيت مصر، 20:20 بتوقيت المملكة العربية السعودية، 21:20 بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والاتحاد :
تذاع مباراة الوحدة والاتحاد بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية ksasports 1 HD بصوت المعلق حماد العنزي.
ويبحث كلًا من الفريقين في تحقيق الفوز من أجل التأهل إلى دور الثمانية والمنافسة بشكل قوي على بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.
وكان فريق النصر نجح أمس الأربعاء في التأهل إلى دور الثمانية على حساب نظيره فريق الرائد.
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