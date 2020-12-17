تشكيل الأهلي والعين المتوقع في مباراة اليوم بكأس خادم الحرمين الشريفين

يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي نظيره الفريق الكروي بنادي العين مساء اليوم الخميس علي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

تقام مباراة الاهلي أمام نظيره فريق العين في تمام الساعة 19:20 بتوقيت مصر، 20:20 بتوقيت المملكة العربية السعودية، 21:20 بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الأهلي المتوقع :

حراسة المرمى : محمد العويس.

خط الدفاع : عبدالله الحسون، معتز هوساوي، عبدالباسط هندي،

لوكاس ليما.

خط الوسط : فيجسا، نوح الموسي صامويل أوسو، ماركو مارين، ميتريتا.

خط الهجوم : عمر السومة.

تشكيل العين المتوقع :

حراسة المرمى : أمين البخاري.

خط الدفاع : باستوس، حسن الحربي، سيف حسين، محمد الشريمي.

خط الوسط : نواف الحارثي، فيليب براداريتش، محمد النهيري، سفير تايدر، جيترسون.

خط الهجوم : فيصل الجمعان