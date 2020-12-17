موعد مباراة الأهلي والعين فى كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي نظيره الفريق الكروي بنادي العين مساء اليوم الخميس علي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

موعد المباراة الأهلي والعين :-

تقام مباراة الاهلي أمام نظيره فريق العين في تمام الساعة 19:20 بتوقيت مصر، 20:20 بتوقيت المملكة العربية السعودية، 21:20 بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين :

تذاع مباراة الأهلي أمام نطيره فريق العين بشكل حصري عبر قناة السعودية

الرياضية ksa sports 2HD بصوت المعلق مشاري القرني .

ويبحث كلًا من الفريقين في تحقيق الفوز من أجل التأهل إلى دور الثمانية والمنافسة بشكل قوي على بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

وكان فريق النصر نجح أمس الأربعاء في التأهل إلى دور الثمانية على حساب نظيره فريق الرائد .