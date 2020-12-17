مصر و11 دولة عربية في الدورة التدريبية الأولى للاعبين القادة

على مدى يومين تنطلق على المنصة الافتراضية باستخدام تقنية ال ZOOM الدورة التدريبية الاقليمية الاولى اللاعبين القادة كممثلين الصحة للأولمبياد الخاص وبذلك بمشاركة مصر و11 دولة عربية هي الأردن، سوريا، الإمارات، المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا، الكويت، عمان، البحرين، لبنان.

ويبلغ عدد المشاركين فى تلك الدورة 69 لاعبا قائدا ممثل للصحة مع مرافقيهم (49 لاعب قائد – 20 مرافق)، وتأتى هذه الدورة كما تقول نيبال فتونى مدير المبادرات بالرئاسة الإقليمية ضمن خطة النشاط السنوى التى اعتمدها المهندس ايمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي ورغم جائحة كورونا الا ان النشاط لم يتوقف على الشبكة الافتراضية وهي الدورة الأولى فى هذا المجال.

وصرحت ليله الشناوى مديرة البرامج الصحية بأن برنامج اللاعب القائد ممثل الصحة هو لاعب في الأولمبياد الخاص يتم تدريبه ليصبح ممثلاً للصحة و اللياقة البدنية، وقدوة للاعبين في مجتمعه المحلي. وأن المواضيع التي سوف نتطرق إليها

تتضمن: اللياقة، معلومات عن جائحة كورونا، التغذية والأكل الصحي، الترطيب والنظافة الشخصية، الرفاهية الاجتماعية والعاطفية، البرامج الصحية من الأولمبياد الخاص.

فيما أكدت نهى جاب الله مديرة برنامج اللاعبين القادة بأن كل برنامج من الدول المشاركة قام بتسمية 3-5 لاعبين قادة جدد و 3 لاعبين كحد أدنى الى 5 لاعبين كحد أقصى، مهتمين لحضور دورة تدريبية على الحياة الصحية و تمثيل اللاعبين في هذا المجال. وتم إرسال استبيان لهم وكانت خطوة تدريب مهمة لهم قبل المشاركة فى الدورة.

وحول مواصفات اللاعب القائد أضافت نهى بضرورة أن يكون اللاعب مسجّلا في الأولمبياد الخاص و يبلغ من العمر 16 عاماً على الأقل، ويكون قادر على التعبير عن أفكاره وآرائه فيما يختص بـ الأولمبياد الخاص و

باقي الامور عامة، ويجيد التحدث العلني ،ويتمتع بالاستقلالية في الأمور ،جيد في التواصل والتفاعل الاجتماعي ،مدرك لأهمية برنامج تفعيل دور اللاعبين القادة– ممثل للصحة، يمكنه تحضير ملاحظاته وآرائه والاستماع إلى ملاحظات وآراء المشاركين الآخرين، يمكنه العمل ضمن مجموعة،يمثل زملائه من اللاعبين في برنامج الأولمبياد الخاص المحلي ، يتبع حياة صحية - يمارس التدريب الرياضي و يتبع حمية صحية - مهتم لتطوير معلوماته في هذا المجال بهدف أن يصبح قدوة للآخرين في هذا المجال.

اما عن مواصفات المرافق فتقول فتوني يبلغ من العمر 25 سنة على الأقل، متطوع أو مدرب أو حكم أو عضو فاعل في الأولمبياد الخاص المحلي منذ سنتين على الأقل،ليس فرداً من أسرة اللاعب، على معرفة سابقة باللاعب القائد، مستعد للبقاء على تواصل مع اللاعب القائد كلما إحتاجه لإتمام مهامه ضمن برنامج الأولمبياد الخاص، مستعد لمساعدة اللاعب في صياغة أفكاره ومقترحاته، مستعد على تدريب اللاعب القائد على مهارات قيادية خلال فترة سنة على الأقل من انعقاد الدورة التدريبية هذه، مستعد لمشاركة آرائه لتطوير برنامج اللاعبين القادة وتفعيل دورهم محلياً– خاصة اللاعب القائد كممثل للصحة.