اليوم.. ثمان مباريات نارية بمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني

تنطلق عصر اليوم الخميس مباريات الجولة الرابعة من دوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة والتي يكون أبرزها مباراة الترسانة ضد المريخ البورسعيدي. ومن المقرر أن تنطلق جميع مباريات اليوم في تمام الساعة الثانية والنصر مساءً بتوقيت القاهرة . وجاءت مباريات اليوم كالتالي.. طنطا - بتروجت يورتو السويس - جمهورية شبين الترسانة - المريخ البورسعيدي والقناة - الزرقا النصر - سرس الليان والسكة الحديد - منتخب السويس والنجوم - الداخلية كوكاكولا - ZED . وجاء ترتيب مجموعة القاهرة كالتالي.. 1- النصر 5 نقاط 2- بتروجت 5 نقاط 3- القناة 5 نقاط 4- زد 5 نقاط 5- الترسانة 5 نقاط 6- الزرقا 4 نقاط 7- سرس الليان 4 نقاط 8- المريخ 4 نقاط 9- كوكا كولا 4 نقاط 10- بورتو 3 نقاط 11- السكة 3 نقاط 12- منتخب السويس نقطتين 13- الداخلية نقطتين 14- طنطا نقطة 15- النجوم نقطة 16- جمهورية شبين نقطة

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