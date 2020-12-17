فخر الدين بن يوسف يقود تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام الإنتاج الحربي

يستضيف استاد إسماعيلية مساء اليوم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي و الإنتاج الحربي في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز .

تنطلق مباراة الإسماعيلي ضد الإنتاج الحربي في تمام الساعة الخامسة مساءً تبوقيت القاهرة،

تذاع مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي عبر قنة أون تايم سبورت 2 بتعليق حاتم بطيشة .

وجاء تشكيل الإسماعيلي المتوقع كالتالي..

حارس المرمى: محمد فوزى

خط الدفاع : محمد بيومى، رضوان شريفى،

محمود البدرى، مروان الصحراوى

خط الوسط: محمود دونجا، عماد حمدى، ارى بابل، أحمد مدبولى، عبد الرحمن مجدى، محمد عادل

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويدخل الإسماعيلي المباراة بقيادة البرازيلي ريكاردو المدير الفني للفريق بحثًا عن الفوز وخطف الثلاث نقاط من فريق الإنتاج الحربي مستغلًا الوضع على أرضة.

وحرص ريكاردو على هعقد العديد من الجلسات المطولة مع

لاعبي الفريق وطالبهم خلالها بالفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل إسعاد جماهير الدراويش .

بينما يرغب مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي في حصد الثلاث نقاط وتعويض الهزيمة السابقة التي تلاقاها من نظيره سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولي من الدوري الممتاز .

وكان الدراويش تعال مع نظيره فريق المصري البورسعيدي بالجولة الأولى، بينما تلقي فريق الإنتاج الحربي الهزيمة من نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بالجولة الأولى أيضًا.

ويحتل الإسماعيلي المركز الحادي عشر برصييد نقطة واحدة، بينما يحتل فريق الإنتاج الحربي المركز السابع عشر بدون نقاط.