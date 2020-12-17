تعرف على قائمة حكام مباريات الخميس بالدوري العام

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم مباريات اليوم الخميس ، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الممتاز لكرة القدم لكل من محمود بسيونى حكماً للساحة فى مباراة الجونة والمصري يعاونه كل من شهاب راشد مساعد أول وخالد رمضان مساعد ثان والحكم الرابع أحمد حسونة ومصطفى مدحت حكما للفيديو وأحمد عبدالله مساعدا لحكم الفيديو.

محمود البنا حكما للساحة فى مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي ويعاونه كلا من مصطفى عطية مساعد أول وعماد العقاد مساعد ثان والحكم الرابع خالد منسي ومحمود ناصف حكما للفيديو وسعيد حمزة مساعدا لحكم الفيديو. محمد عادل حكما للساحة فى مباراة بيراميدز والزمالك ويعاونه كلا من سمير جمال مساعد أول وأحمد صلاح مساعد ثان والحكم الرابع محمود رشدي و جهاد جريشة حكما للفيديو ومحمود ناجي مساعدا لحكم الفيديو. الوضع في مصر

اصابات 123,153

تعافي 105,719

وفيات 6,990

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