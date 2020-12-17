شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا في الصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد مباريات أمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر فريق سيراميكا كليوباترا ترتيب الدروي المصري بعد فوزه امس على البنك الاهلي 3-1 وجمع 6 نقاط من مبارتين , ايضا فريق اسوان حقق الفوز على فريق طلائع الجيش 2-1 ليحتل مركز الوصافة بعد فوزين متتاليين ولكن بفارق الاهداف عن سيراميكا كليوبترا وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد نتائج مباريات أمس ترتيب الدوري المصري الوضع في مصر

اصابات 123,153

تعافي 105,719

وفيات 6,990

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