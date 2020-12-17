«أهلي 2003» يواجه سموحة اليوم في بطولة الجمهورية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2003 اليوم الخميس مع سموحة، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من بطولة الجمهورية.
ويسعى الأهلي خلال المباراة لتعويض هزيمته في المباراة السابقة أمام الإسماعيلي 1-2، والعودة للمنافسة مبكراً على الصعود للمرحلة النهائية للبطولة.
ويمتلك الأهلي في رصيده 3 نقاط حققها من الفوز على الجونة برباعية نظيفة خلال الجولة الأولى، مسجلاً 5 أهداف مقابل هدفين في مرماه.
ويضم الجهاز الفني لفريق 2003 بالأهلي محمد شرف مديراً فنياً، وإسحق أول مدرباً عاماً، وخالد عثمان مدرب حراس المرمى، ومحمد مصطفى طبيب الفريق، وشريف خليل إداريا.
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