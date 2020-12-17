شكرا لقرائتكم خبر عن الصدام يتجدد بين الأهلى والزمالك فى قمة السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الخميس، أمام فريق الزمالك، في إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري المرتبط للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء اليوم، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وكان الأهلي قد دخل معسكرا مغلقا مساء الثلاثاء الماضي بالإسماعيلية؛ من أجل مزيد من التركيز وإعداد اللاعبين؛ في ظل أهمية المنافسة على الفوز بلقب البطولة.