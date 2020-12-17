شكرا لقرائتكم خبر عن الصدام يتجدد بين الأهلى والزمالك فى قمة السلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الخميس، أمام فريق الزمالك، في إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري المرتبط للمحترفين.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء اليوم، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
وكان الأهلي قد دخل معسكرا مغلقا مساء الثلاثاء الماضي بالإسماعيلية؛ من أجل مزيد من التركيز وإعداد اللاعبين؛ في ظل أهمية المنافسة على الفوز بلقب البطولة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
123,153
-
تعافي
105,719
-
وفيات
6,990
كانت هذه تفاصيل خبر الصدام يتجدد بين الأهلى والزمالك فى قمة السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.