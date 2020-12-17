شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستشهد بسموحة لتحذير لاعبيه من انتفاضة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الجهاز الفنى للأهلى لاعبيه من التهاون أمام فريق غزل المحلة، مستشهدين بانتفاضة زعيم الفلاحين فى مواجهته الأولى بالدورى أمام سموحة، والتى شهدت تقدم الفريق السكندرى بهدف قبل أن يدرك المحلة التعادل وكان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الفوز.

وشدد الجهاز الفنى على أن إنهاء المباراة مبكراً يعد أمراً ضرورياً لقتل طموح ورغبة زعيم الفلاحين خاصة أن الفريق يحتاج الفوز للحفاظ على صدارته المبكرة لجدول الترتيب فى رحلة الدفاع عن لقب الدورى.

وتحدث عن لاعبى المحلة مؤكدا لهم أنهم سيكون لديهم رغبة فى إثبات ذاتهم أمام الأهلى، خاصة أنها ستكون هناك متابعة كبيرة لهذه المباراة لأنها ستكون أمام البطل .

ويواجه الأهلى المحلة مساء غد الجمعة فى الجولة الثانية من الدورى الممتاز، وذلك فى الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب النادى الأهلى فى مدينة السلام، بدأ المارد الأحمر مشواره فى الدورى بالفوز على مصر للمقاصة بنتيجة 3/1 وبآداء متميز، بينما تعادل زعيم الفلاحين مع نادى سموحة ١/١.

ويدخل النادى الأهلى مواجهة المحلة فى غياب مديره الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الذى تأكد إصابته بفيروس كورونا، فى الوقت الذى يقود الفريق فنيا امام زعيم الفلاحين مواطنه كيفين جونسون المدرب العام.