شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف إصابة عبد الله السعيد ومفاجآت اتحاد الكرة وينصح بامبو بالرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن هناك مفاجآت مدوية سوف تحدث فى اتحاد الكرة خلال الأيام القليلة المقبلة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "هتسمعوا مفاجآت قوية فى اتحاد الكرة خلال أيام، فى ناس كانت مستبعدة مش هيتم استبعادها، وفى إعلان رسمى هيكون عن اللجنة الثلاثية التى سوف تدير الجبلاية الفترة المقبلة، وفى ناس مستبعدة سوف يتم إسناد لجان كبيرة لها فى اتحاد الكرة".

وأضاف شوبير، "عمرو الجناينى بيحاول إقناع محمد فضل بالاستمرار فى اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة رغم إعلان الأخير الاعتذار بشكل رسمى".

وعن مواجهة الزمالك وبيراميدز قال شوبير، "غريبة للغاية استبعاد حمزة المثلوثى من القائمة أساساً، وهناك حديث فى بيراميدز عن إصابة عبد الله السعيد وعدم قدرته على لعب المباراة والدفع بإسلام عيسى بديلا له، ونصيحتى لكريم بامبو لازم يدور على نادى تانى ويمشى من الزمالك عشان يلعب".

وعن منتخب الشباب قال شوبير، "كان فى قرار بعودة ربيع ياسين لمصر وتجهيز مكان مخصص له فى الطائرة، ولكنه أصر على البقاء مع اللاعبين حتى النهاية".

ويلتقى مساء اليوم فريقا الزمالك وبيراميدز فى استاد الدفاع الجوى ضمن مباريات الأسبوع الثانى من الدوري، فى مباراة تحمل أهمية كبرى للفريقين، حيث يسعى الزمالك للفوز لكسب مزيد من الثقة على حساب فريق كبير مليء بالنجوم فى ظل أزمة عدم الاستقرار التى يعانى منها الزمالك منذ فترة، بينما يبحث بيراميدز عن فوز يعوض به الخسارة الأولى المفاجئة التى تعرض لها فى الاسبوع الاول امام الاتحاد السكندري.