شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف إصابة موسيمانى بكورونا بعد عدوى زوجته وأسباب نقله للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير أسباب نقل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، للمستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "موسيمانى أصيب بكورونا ونقلت له العدوى زوجته التى أصيبت بالفيروس قبل إصابته بأيام، وقرر مسئولو اللجنة الطبية بالأهلى نقل موسيمانى للمستشفى لأنه قاعد لوحده فى القاهرة وحتى يكون تحت الملاحظة والعناية الفائقة".

وأضاف شوبير، "حالة موسيمانى مطمئنة فلم تظهر عليه أعراض الإصابة بكورونا، ويحتاج لأسبوع على الأقل للتعافى من الفيروس، وبالتالى أصبح من المؤكد غيابه عن السفر مع الأهلى للنيجر وسيقود الفريق الأحمر الجهاز المعاون فى هذه المباراة."

وتوجه الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إلى المستشفى لحجزه لتلقى الرعاية الطبية اللازمة ومن أجل عزله بعدما جاءت نتيجة مسحته إيجابية.

وتعاقد الأهلى فى 2 أكتوبر الماضى مع الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى (56 سنة) لقيادة الفريق خلفاً للسويسرى رينيه فايلر ولعب معه الفريق 11 مباراة فى كل المسابقات فاز فى 10 منها وتعادل فى لقاء وحيد مع بيراميدز فى الدوري، وتوج ببطولة دورى الابطال الافريقى وكأس مصر.

ويتولى كافين جونسون المدرب المساعد للنادى الأهلى، مهمة القيادة الفنية للفريق فى مواجهة غزل المحلة، المقرر لها غداً الجمعة بالجولة الثانية لمسابقة الدورى الممتاز والتى سيُسافر بعدها بساعات الفريق للنيجر لمواجهة فريق سونيديب فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 23 ديسمبر الجاري.