شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أسوان عن تصدر الدوري: "القمة ليها ناسها".. وتصريح الشيشينى واقعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى اللواء أحمد سليمان، رئيس نادى أسوان، سعادته الشديدة بتصدر تماسيح النيل قمة الدورى بعد الفوز فى أول مباراتين بالمسابقة المحلية، وقال سليمان فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "سعيد جداً بمستوى الفريق وجهازه الفنى، وقفلنا الصفحة ونفكر فى مواجهة المصرى البورسعيدى، سعداء بقمة الدورى ولكن عارفين أن القمة ليها ناسها".

وأضاف اللواء أحمد سليمان، "أنا موجود مع اللاعبين بصفة دائمة فى المعسكر حتى ألبى لهم كل متطلباتهم، وتعاقدنا فى الصيف مع 27 لاعباً وحصلوا على مقدمات عقودهم فور التوقيع بواقع 2 مليون و 600 ألف جنيه ".

وأشار رئيس أسوان إلى أن "الفوز بيجيب فوز، ووصلتنا المكافآت من أسوان وهصرفها للاعبين انهارده، وفقاً للائحة، عشان يكملوا الفوز ونحقق نتائج متميزة فى الدوري".

وأضاف رئيس أسوان، "أى لاعب رحل عن الفريق تصله مستحقاته فهذا عهدنا مع الجميع وكل لاعب ينال حقه فى موعده".

وعن تصريحات سامى الشيشينى قال رئيس النادى، "لما قال مش عايز اللاعيبة تصدق نفسها تصريح واقعى فى رأيى وليس محبطا، الرجل عارف هو شغال إزاى".

ونجح فريق أسوان بقيادة سامى الشيشينى مدرب الفريق، فى اجتياز ثانى اختبارات الدورى العام بنجاح، بعدما حصد ثلاث نقاط ثمينة على حساب طلائع الجيش، عقب الفوز بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الثانى من النسخة 62 للدورى العام، وسجل أهداف اللقاء كل من، هيثم الفيل ومحمود شبانة لأسوان، وأحمد سمير للطلائع، وكانت أحداث الشوط الأول قد انتهت بالتعادل السلبى.

كان أسوان قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من: فى حراسة المرمى، خالد وليد، عمرو الحلوانى، محمد جابر ميدو، إسلام سرى، محمود شبانة، محمد سوستة، هيثم الفيل، أحمد أيمن، أحمد صغيرى، هانى رشدى، محمود صلاح.