شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة: نقل مباراة الأهلى بناء على طلبنا.. ونشكر مسئولى الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه حسام عزو، نائب رئيس غزل المحلة، الشكر لإدارة النادى الأهلى لموافقتها على نقل مباراة الفريقين بالدورى لملعب الأهلى والسلام، وقال حسام عزو فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "أكرر.. لم نتعاقد مع صفقات قوية، ولكن خالد عيد المدير الفنى للفريق طلب التعاقد مع لاعيبة جعانة كورة لتقدم إضافات للفريق".

وأضاف عزو، "مواجهة الأهلى صعبة ولكن فوز المحلة حق وطموح مشروع لنا، ونشكر إدارة الأهلى على موافقتها على طلبنا بنقل المباراة لاستاد الأهلى والسلام، خاصة أن لجنة المسابقات كانت متعجلة للحصول على الموافقة الأمنية لإقامة المباراة باستاد غزل المحلة منذ الاثنين الماضى والملعب لم يكن جاهزاً، والوقت سرقنا فخطابنا مسئولى الأهلى بتبديل المباراتين بحيث تلعب مباراة الدور الأول فى القاهرة والدور الثانى فى المحلة وعلى الفور وافق مسئولو الأهلى ".

ويدخل فريق النادى الأهلى معسكرا مغلقا اليوم، الخميس، قبل مواجهة غزل المحلة المقرر إقامتها غداً الجمعة فى ثانى جولات بطولة الدورى العام، حيث يختتم الفريق الأحمر بقيادة كافين جونسون، استعداداته للمباراة التى يغيب عنها الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن النادى الأهلي إصابة بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق بفيروس كورونا، وخضوعه للعزل الصحى والبروتوكول الخاص بوزارة الصحة لعلاج فيروس كورونا، وذلك بعد إجراء المدير الفنى مسحة ثانية للتأكد، وكانت زوجة بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى أصيبت بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.