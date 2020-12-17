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الامارات | تعرف إلى ..ترتيب محمد صلاح في سباق هدافي "البريميرليغ" بعد هدفه في توتنهام

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز النجم المصري محمد صلاح هدفاً أسهم من خلاله في قيادة للفوز على توتنهام 2-1، ليتصدر "الريدز" برصيد 28 نقطة.

وبات صلاح في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفاً، متساوياً بالرصيد نفسه مع لاعب توتنهام، الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، ولاعب إيفرتون دومينيك كالفيرت ليوين.
ويسعى النجم المصري للحصول على لقب الهداف للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما حقق هذا الإنجاز عامي 2018 و2019.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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