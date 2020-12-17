الامارات | تعرف إلى ..ترتيب محمد صلاح في سباق هدافي "البريميرليغ" بعد هدفه في توتنهام

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز النجم المصري محمد صلاح هدفاً أسهم من خلاله في قيادة ليفربول للفوز على توتنهام 2-1، ليتصدر "الريدز" الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة. وبات صلاح في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفاً، متساوياً بالرصيد نفسه مع لاعب توتنهام، الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، ولاعب إيفرتون دومينيك كالفيرت ليوين.

ويسعى النجم المصري للحصول على لقب الهداف للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما حقق هذا الإنجاز عامي 2018 و2019. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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