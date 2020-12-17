شكرا لقرائتكم خبر عن يد الأهلى يستعين بالشباب لحل أزمة النقص العددي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي تدريباته على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا مكثفًا في «الجيم»، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية المكثفة والمتنوعة على الصالة، في إطار سعي الجهاز الفني بقيادة طارق محروس، للحفاظ على مستوى الجميع.

وشهد المران استمرار تصعيد العديد من لاعبي فريق الشباب، في ظل استدعاء عدد من اللاعبين للوجود بمعسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لبطولة كأس العالم.