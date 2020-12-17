شكرا لقرائتكم خبر عن صدارة الشارقة في ضيافة بني ياس «بملعب النار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي نجم

تفتتح مساء اليوم منافسات الأسبوع العاشر من دوري الخليج العربي ب 3 مواجهات مثيرة حيث يحل الشارقة المتصدر ضيفاً على بني ياس، بينما يستقبل الوصل الجزيرة ،ويلتقي الظفرة مع حتا الأخير .

يدرك الشارقة الذي نجا من فخ تعادل ثالث بفوزالرمق الأخيرعلى الوصل ، أن التعثر ممنوع في «ملعب النار»، وهو يعول على قدرات الأوراق الرابحة التي تذخر بها تشكيلته بقيادة الساحر كورونادو والهداف ويلتون سواريز.

ويتساوى الفريقان في الأرقام التهديفية، مع امتلاك كل منهما ل 20 هدفاً في 9 مباريات

ويمثل بيدرو مع السهم سهيل النوبي مصدر القوة في تشكيلة المدرب الروماني إيسيلا الذي يدرك أن فوزه، سيشرع لكتيبته أبواب المربع الذهبي.

واستطاع المضيف تحقيق الانتصار في الجولتين السابقتين على العين برباعية وحتا بثلاثية، ليثبت أنه عاقد العزم على الوجود بين الكبار هذا الموسم. ويحل الجزيرة وصيف الترتيب (20 نقطة) ضيفاً على الوصل التاسع (12 نقطة) في موقعة يريد من خلالها الضيف نيل العلامة الكاملة وتثبيت موقعه في صلب الصراع على قمة الترتيب.

ويعيش الفريق الجزراوي حالة من التوهج، بعدما حقق 4 انتصارات متوالية على حساب شباب الأهلي وحتا والفجيرة والوحدة، ليجد نفسه أمام خصم طالما كان حجرعثرة له.

ويراهن «فخر العاصمة» على تألق النجم علي مبخوت (6 أهداف هذا الموسم) ومعه النجم خلفان مبارك (هدفان و4 أسيست)، في الوقت الذي أثبت فيه عبد الله رمضان مع الجنوب إفريقي سيريرو أنهما أفضل ثنائي ارتكاز هذا الموسم.

ويبدأ الوصل مرحلة جديدة يأمل أن تكون أكثر تميزاً مع المدير الفني البرازيلي هيلمان، الذي حل بديلاً لسالم ربيع الذي سيكمل مهمته كمدرب مساعد.

ويستقبل الظفرة العاشر(12 نقطة) ضيفه حتا الأخير (نقطة واحدة) في مباراة تبدو نقاطها الثلاث أقرب إلى أصحاب الأرض.