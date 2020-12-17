شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. مصطفى محمد يرفع شعار لا بديل عن الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطمح مصطفى محمد مهاجم نادى الزمالك الحالى فى خوض تجربة الاحتراف الخارجى بقوة خلال الفترة المقبلة، حتى إنه يرفض تماما فكرة النقاش فى ما هو بديل عن الاحتراف بعدما أبلغ إدارة النادى برغبته القوية فى تحقيق حلم اللعب فى دوريات أوروبا .

تسبب مصطفى محمد مهاجم الزمالك، في حيرة داخل القلعة البيضاء، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلن لمسئولي النادي، رغبته النهائية في الرحيل خلال الميركاتو الشتوي المقبل ، فى ظل ضرورة البحث عن بديل قبل الموافقة على رحيله

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك لـ"الخليج 365"، عن أن مصطفي محمد حضر لمقر القلعة البيضاء، منذ يومين، وأخطر مسئولي النادي برحيله نهائيا في الميركاتو الشتوي المقبل.

أضاف المصدر أن مصطفي محمد أكد امتلاكه عرضًا رسميًا من نادي جالاتا سراي التركي، لينتقل لصفوفه في شهر يناير المقبل، مشددًا على تمسكه بالرحيل ورفضه التام للبقاء داخل القلعة البيضاء.

ويبحث مسئولو الزمالك خلال الوقت الحالي، عن توفير بديل قوي لمصطفي محمد للتعاقد معه في شهر يناير، تحسبا لرحيل المهاجم الواعد بعد تمسكه بعدم الاستمرار، خوفا من حدوث أزمة في الخط الأمامي حال رحيله خاصة بعدما أصبح المهاجم الأول في صفوف الفريق الأبيض ويعتمد عليه الجهاز الفني بشكل أساسي في كافة المباريات وبالتالي يجب توفير بديل على نفس المستوي الفني.

و يرصد الخليج 365 لقطات للاعب مصطفى محمد فى الصور التالية :