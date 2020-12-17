محمد شريف يرفض عرضا إماراتيا للرحيل عن الأهلى بالميركاتو الشتوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض محمد شريف نجم هجوم الأهلي عرضاً عن طريق أحد الوكلاء للانتقال للدوري الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأكد شريف أنه يرغب في الاستمرار مع الأهلي في الموسم الجديد خاصة وأن الفريق بصدد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها مطلع شهر فبراير المقبل.
واتفق مسئولو الأهلي مع محمد شريف على تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسمين المتبقيين فى عقده، وترغب إدارة الأهلي فى تأمين اللاعب الشاب لأطول فترة ممكنة، بعدما دخلت إدارة بيراميدز فى مفاوضات لضمه خلال الفترة الماضية، بعد تألقه مع الفريق البترولى، وانضم محمد شريف إلى الأهلى قادما من وادى دجلة عام 2018، فى عقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم.
وأشاد موسيماني بالمستوى الذى ظهر عليه شريف فى لقاء مصر المقاصة والذى انتهى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، مؤكدا أنه ينتظر منه الكثير خلال الفترة المقبلة.
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