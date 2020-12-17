شكرا لقرائتكم خبر عن سفر طبيب المنتخب الأول والمعد البدنى وثنائى اللاعبين لمنتخب الشباب بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر منذ قليل محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول ومحمد محمود اخصائى التأهيل البدنى بالمنتخب الأول أيضا إلى تونس للانضمام لبعثة منتخب مصر للشباب الموجودة فى تونس للمشاركة فى تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 التى ستقام بموريتانيا.

كما سافر ثنائى اللاعبين أحمد حسام لاعب الجونة ومصطفى سعد لاعب سيراميكا بعد سلبية العينة الخاصة بهما من فيروس كورونا ليصبح عدد اللاعبين الجاهزين لمباراة تونس 16 لاعبا، وبالتالى قانونية مواجهة تونس غداً فى الجولة الثانية لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا خاصة أن لوائح البطولة تنص على ضرورة أن يكون عدد اللاعبين 11 أساسى بالإضافة إلى 4 لاعبين احتياطى وهو ما يتوافر فى المنتخب بإنضمام ثنائى دجلة وسيراميكا فى حالة استمرار سلبية عينة ال١٤ لاعب.

وتلقت بعثة المنتخب الوطنى للشباب فى تونس نبأ بخروج ربيع ياسين، المدير الفنى للمنتخب، من المستشفي، بعد استقرار حالته الصحية، وعدم وجود مضاعفات عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتوجه ربيع ياسين إلى فندق، الخاص بحالات كورونا، والذى يتواجد به باقى لاعبى المنتخب، حيث سمح الأطباء للمدير الفنى لشباب الفراعنة، بالخروج من المستشفي، بعد استقرار حالته الصحية، وعدم وجود تعرضه لمضاعفات.

ويستعد المنتخب الوطنى للشباب لخوض مباراة تونس، فى الجولة الثانية من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا، والمقرر لها بعد غد الجمعة.

من ناحية أخرى، قرر مسؤولو منتخب الشباب نقل لاعبى الفراعنة المصابين بفيروس كورونا وعددهم 14 لاعب إلى فندق اخر لعدم تعامل فندق إقامة المنتخب الحالى باحترافية، وأبلغ ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب اتحاد الكرة ووزارة الرياضة بالتراجع عن رغبته فى العودة إلى القاهرة لاستكمال علاجه من فيروس كورونا.

وأوضح ربيع ياسين أنه يرغب فى الاستمرار مع لاعبيه حتى نهاية مشوارهم ببطولة تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية