شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إيجابية 14 لاعبا بمنتخب الشباب وسلبية الباقين قبل مواجهة تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت نتيجة المسحة الخاصة بمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، والتى أجريت صباح أمس الأربعاء، وأكدت سلبية 14 حالة، استعداداً لمواجهة تونس غدا الجمعة فى الجولة الثانية بتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بموريتانيا، واستمرار إيجابية 14 لاعباً المصابين بكورونا بعد إجراء المسحات للمرة الثالثة وتم عزلهم فى أحد الفنادق بعيدا عن فندق المنتخب.

وغادر منذ قليل محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول ومحمد محمود أخصائى التأهيل البدني بالمنتخب الاول أيضا الي تونس للانضمام لبعثة منتخب مصر للشباب المتواجدة في تونس للمشاركة فى تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لامم أفريقيا 2021 بموريتانيا.

كما سافر ثنائي اللاعبين بانضمام الثنائى أحمد حسام لاعب الجونة ومصطفى سعد لاعب سيراميكا سلبية من فيروس كورونا ليصبح عدد اللاعبين الجاهزين لمباراة تونس 16 لاعباً، وبالتالي قانونية مواجهة تونس غداً فى الجولة الثانية لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا خاصة أن لوائح البطولة تنص على ضرورة أن يكون عدد اللاعبين 11 أساسي بالإضافة إلى 4 لاعبين إحتياطي وهو ما يتوافر في المنتخب بإنضمام ثنائى دجلة وسيراميكا في حالة استمرار سلبية عينة ال١٤ لاعب.

وتلقت بعثة المنتخب الوطني للشباب، في تونس نبأ بخروج ربيع ياسين، المدير الفني للمنتخب، من المستشفي، بعد استقرار حالته الصحية، وعدم وجود مضاعفات عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتوجه ربيع ياسين إلى فندق الخاص بحالات كورونا، والذي يتواجد به باقي لاعبي المنتخب، حيث سمح الأطباء للمدير الفني لشباب الفراعنة، بالخروج من المستشفي، بعد استقرار حالته الصحية، وعدم وجود تعرضه لمضاعفات.

ويستعد المنتخب الوطني للشباب لخوض مباراة تونس، في الجولة الثانية من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا، والمقرر لها الجمعة.

من ناحية أخرى، قرر مسؤولو منتخب الشباب نقل لاعبي الفراعنة المصابين بفيروس كورونا وعددهم 14 لاعب إلى فندق اخر لعدم تعامل فندق إقامة المنتخب الحالي باحترافية، وأبلغ ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب اتحاد الكرة ووزارة الرياضة بالتراجع عن رغبته في العودة إلى القاهرة لاستكمال علاجه من فيروس كورونا.

وأوضح ربيع ياسين أنه يرغب في الاستمرار مع لاعبيه حتى نهاية مشوارهم ببطولة تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية