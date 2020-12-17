شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الجونة طمعان فى المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الجونة نظيره المصرى البورسعيدى فى الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين بعد أن حقق كل منهما التعادل فى الجولة الأولى للمسابقة حيث تعادل الجونة مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق فيما تعادل المصرى مع الإسماعيلى سلبياً.

ويسعى رضا شحاته المدير الفنى للجونة لتحقيق أول انتصاراته هذا الموسم لتفادى الدخول فى دوامة الهبوط مثل الموسم الماضى مؤكداً أن الدور الأول هو مرحلة تجميع النقاط لكل فريق قبل بداية مباريات الدور الثانى التى تتسم بالصعوبة البالغة، الجونة دعم صفوفه بالتعاقد مع كل من أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة، ونور السيد لاعب خط وسط الاتحاد السكندرى وأحمد عامر، لاعب خط وسط نادى أسوان ومحمود الجزار، مدافع الأهلى كما قام بتمديد تعاقده مع والتر بواليا ولؤى وائل.

فى المقابل شدد على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى على لاعبيه ضرورة استعادة روح الانتصارات التى كانت عنوانهم فى الأسابيع الأخيرة لمسابقة الدورى الماضية مشدداً على ضرورة تحقيق يساهم فى تخفيف حدة الضغوط عليهم.

وأعلن اتحاد الكرة إيقاف على ماهر المدير الفنى لفريق المصرى فى مباراة الجونة مع غرامة 20 ألف جنيه بسبب ما بدر منه فى مباراة فريقه أمام الإسماعيلى بعد تعرضه للطرد.

وتعاقد المصرى مع تسعة لاعبين وهم أحمد شديد قناوى ظهير أيسر الإنتاج الحربى السابق وثنائى الزمالك محمد عنتر وأحمد رفعت بعقد بيع نهائى لمدة 3 سنوات، وثلاثى نادى مصر عصام ثروت حارس المرمى ومصطفى سلطان وعلاء عطا، وأحمد دعدور حارس بيراميدز السابق، وأخيرا الكونغولى كازادى كاسنجو مهاجم الوداد البيضاوى المغربى السابق ومعاذ أنور مدافع الأهلى الشاب.