شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين فى مستشفى الأهلى ..4 يسجلون غياباً عن كأس العالم و 3 ينتظرون الفرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادة فريق الأهلى بالسنوات الأخيرة لاتكاد تمر مباراة دون أن تسقط ضحية جديدة من لاعبيه بفعل الإصابة اللعينة التى أجادت خطف مواهب القلعة الحمراء ولعبت دور البطولة فى حرمان الأهلى من أعتى نجومه فى أوج تألقهم ، وقبل أن يستعد الفريق الاحمر للمشاركة فى كأس العالم للأندية باليابان فى الفترة من 1 وحتى 11 فبراير المقبل والتى يظهر فيها المارد الاحمر بعد غياب دام سبعة أعوام عقب تتويجه بطلا لدوري الابطال الافريقى على حساب غريمه التقليدى بهدفين مقابل هدف فى نهائى القرن الشهير، نالت الاصابات من لاعبيه ليصل عدد النجوم فى مستشفى الاهلى 7 .

وبنظرة سريعة لمستشفى الاهلى نجد أن هناك أربعة لاعبين تأكد غيابهم بشكل رسمى عن مباريات المارد الاحمر فى كأس العالم للأندية باليابان وهم جونيور أجايى ومحمود متولى ومحمد محمود وكريم نيدفيد فيما لايزال الثلاثى ناصر ماهر ومروان محسن وحسين الشحات فى انتظار التعافى ومغادرة المستشفى متجهين للملعب .

1_ ناصر ماهر "خلع فى الكتف" يحتاج شهر

2_مروان محسن "خشونة فى الركبة" يحتاج شهر

3_حسين الشحات "جراحة فى ظافر القدم اليسرى" يحتاج 3 أسابيع

4_ جونيور أجاى "الوتر الوحشى فى الكاحل" 3 شهور

5_محمود متولى " قطع فى الرباط الصليبى" 4 شهور

6_محمد محمود "قطع فى غضروف الركبة" 3 شهور

7_ كريم نيدفيد "عدة عمليات" شهرين

وطلب موسيمانى المدير الفني تدعيم الأهلي قبل مشاركة المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية، ويرى موسيماني أن الأهلي يحتاج تدعيما قويا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حتى يستعين بها الفريق في مونديال الأندية الذي سيشهد منافسة قوية، لاسيما أن جميع الفرق تطوّر مستواها بشكل واضح فالأندية الأسيوية أصبحت تقدم عروض ونتائج قوية بجانب أندية أمريكا اللاتينية فيما يعلم الجميع قون بايرن ميونيخ والذي سيُشارك في البطولة بوصفه بطلاً لأوربا.

وأشار موسيمانى إلى أنه آخر مرة شارك الأهلي في مونديال الأندية كانت بعد بطولة 2013 ولقد تغيّرت كرة القدم كثيراً خلال السنوات الماضية فالكرة في آسيا تغيرت وتطورت كثيرا.. لقد تعاقدوا مع أسماء كبيرة أمثال تشافي وكازولا وغيرهما ، ويرغب موسيماني مناقشة إدارة الاهلي في ملف تدعيمات الفريق سريعاً حتى يتثنى للإدارة ضم أكثر من صفقة قوية للفريق في يناير المقبل تُضيف للأهلي في هذا الحدث العالمي الذي يُشارك فيه بطل مصر بعدما توّج ببطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الماضي بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.

طالب مسئولو النادي الأهلي من لاعبي الفريق إغلاق العروض الخارجية التى تلقاها أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء في يناير المقبل ويأتي قرار مسئولو القلعة الحمراء بعدما شهدت الأيام الماضية عروضًا من أندية خارجية لعدة لاعبين مؤثرين بالفريق يأتي في مقدمتهم، علي معلول وآليو ديانج ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات.

وأكد مسئولو القلعة الحمراء لجميع لاعبي الأهلي أن الاستغاء عن أي لاعب في يناير لمقبل سيكون أمرًا صعبًا للغاية بسبب حاجة الفريق لجهود جميع اللاعبين من أجل الحفاظ على البطولات التي حققها الفريق محلياً وأفريقياً هذا الموسم ويأتي في مقدمتها لقب دوري أبطال أفريقيا العائد للنادي بعد غياب 7 سنوات بجانب تحقيق ثنائية الدوري والكأس، وأكد مسئولو الأهلي أن ملف باب العروض الخارجية مؤجل لحين انتقالات الصيف المقبل لاسيما أن الموسم الحالي تلاحم مع الموسم الماضي والذي انتهى منذ أيام قليلة