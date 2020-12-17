منتخب مصر للشباب يتمسك بمواجهة تونس بـ 14 لاعبًا

خاض منتخب الشباب المصري مرانه الرئيسي اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة نظيره التونسي في الجولة الثانية من منافسات دورة شمال أفريقيا تحت 20 سنة، المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب في موريتانيا العام القادم.

تواجد في تدريبات منتخب الشباب المصري 14 لاعًبا فقط بعد إعلان إيجابية عينة 14 لاعًبا آخرين في المسحة الثانية التي خضع لها لاعبو الفريق.

ومن المقرر أن ينضم لبعثة منتخب مصر للشباب كل من أحمد حسام ومصطفي ميسي بعد أن تم إستدعاؤهما من القاهرة، حسبما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك).

ويلتقي شباب الفراعنة مع تونس بعد غد في الجولة الثانية من منافسات بطولة شمال أفريقيا التي تقام حاليًا في تونس.

كان اتحاد الكرة المصري أعلن في وقت سابق اليوم أن نتيجة المسحة الخاصة بالفريق أظهرت استمرار إيجابية 14 حالة وسلبية 14 آخرين.

وذكر الاتحاد على حسابه في فيسبوك اليوم “ظهرت نتيجة المسحة الخاصة بمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة والتي أكدت استمرار إيجابية 14 حالة، وسلبية 14 آخرين”.

وأضاف الاتحاد: “بالنسبة للجهازين الفني والإداري مازال ربيع ياسين – المدير الفني للفريق المصاب الوحيد بكورونا، وأجريت المسحة على نفقة الاتحاد المصري لكرة القدم”.

يشار إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قد اعتبر منتخب مصر للشباب خاسرا في مباراته أمام ليبيا في افتتاح بطولة شمال أفريقيا أمس الثلاثاء بسبب عدم أكتمال قائمة الفريق وفقًا للائحة بسبب إصابات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد – 19).