شاهد فيديو اهداف ميلان وجنوى في الدوري الايطالي “بيولي يتفادى الخسارة”

يقدم لكم موقع الخليج 365 اهداف مباراة ميلان وجنوى في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 16-12-2020 ضمن الجولة 12 من الدوري الايطالي.

أقيمت مباراة ميلان وجنوى على ملعب لويجي فيراريس (ماراتسي)، بإدارة من الحكم الايطالي “دانيلي أورساتو”، وانطلقت في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

تفادى نادي ميلان الخسارة مجددًا بعدما تأخر في النتيجة مرتين ليتعادل بهدفين لمثلهما مع مضيفه “جنوى”، ليحافظ على صدارة الدوري الايطالي، بفارق نقطة واحدة فقط عن ملاحقه “انتر ميلانو” الذي فاز على نابولي اليوم.

وكان ميلان قد نجا من خسارة محققة في الجولة الماضية ايضًا امام “بارما” فبعدما كان متأخرًا في النتيجة بهدفين، عادل النتيجة لتنتهي المباراة بنتيجة (2-2).

وتقدم المهاجم “ماتيا ديسترو” لنادي جنوى بالهدف الأول عند الدقيقة (48)، قبل ان يعدل المدافع “دافيد كالابريا” النتيجة لنادي ميلان عند الدقيقة (52).

وعاد ماتيا ديسترو ليعطي الأسبقية من جديد لنادي جنوى في الدقيقة (60)، ولكن تمكن ميلان من إدراك التعادل في الدقيقة (84) عن طريق المدافع الفرنسي الشاب “بيير كالولو”.

وحافظ ميلان على صدارة جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 28 نقطة بسجل خالٍ من الهزائم، فيما تقدم “جنوى” إلى المركز 18 فوق تورينو لكنه ما زال متأخرا بثلاث نقاط عن منطقة الأمان.

والتالي اهداف مباراة ميلان وجنوى

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