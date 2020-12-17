رسميًا | سام آلارديس يخلف بيليتش في تدريب وست بروميتش

قرر نادي ويست بروميتش ألبيون، المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء تعيين سام آلارديس، المدير الفني السابق لمنتخب إنجلترا، مدربًا جديدًا للفريق، ليخلف المدرب الكرواتي سلافين بيليتش، الذي أقيل من منصبه في وقت سابق اليوم.

ووقع ألارديس 66/ عامًا/ عقدًا لمدة 18 شهرًا مع ويست بروميتش، الذي يحتل المركز التاسع عشر (قبل الأخير) في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد سبع نقاط من 13 مباراة.

وسيكون ويست بروميتش، ثامن فريق يتولى آلارديس قيادته بالدوري الإنجليزي، بعدما سبق أن قام بتدريب بولتون واندرارز ونيوكاسل وبلاكبيرن وويستهام يونايتد وسندرلاند وكريستال بالاس وآخرها إيفرتون.

ويستعد ألاردايس لتسجيل ظهوره الأول مع ويست بروميتش خلال لقاء الفريق مع ضيفه أستون فيلا يوم الأحد القادم ببطولة الدوري، فيما أبدى لوك داولينج، المدير الرياضي والتقني للنادي عن ثقته في أن الفريق أصبح يمتلك الرجل المناسب لهذا المنصب.

وأكد داولينج “بوجود سام معنا، يكون لدينا رجل له تاريخ مثبت في الدوري الممتاز وله سجل حافل في تحسين أداء كل فريق يتولى تدريبه”.

وتابع “نعتقد، والأهم من ذلك، يعتقد سام، أن لدينا مجموعة من اللاعبين الذين لديهم الكفاءة اللازمة لمنح النادي أفضل فرصة للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وتولى بيليتش تدريب ويست بروميتش في صيف 2019، وقاد الفريق للصعود للدوري الإنجليزي الممتاز.

كان ويست بروميتش قد تعادل 1 – 1 مع مضيفه مانشستر سيتي أمس الثلاثاء، لكن يبدو أن القرار اتخذ بالفعل وتم إبلاغ بيليتش بإقالته صباح الأربعاء.

وذكر البيان “يود النادي أن يشكر سلافين وطاقمه التدريبي على جهودهم في صعود الفريق للدوري الممتاز الموسم الماضي ويتمنى لهم التوفيق في المستقبل”.

وذكرت تقارير إعلامية أن سام ألارديس مدرب منتخب إنجلترا السابق هو المرشح الأوفر حظًا لخلافة بيليتش في منصبه.

من جانبه، أبدى النرويجي أولي جونار سولشاير، مدرب فريق مانشستر يونايتد، شعوره بالأسف تجاه بيليتش.

وقال سولشاير “أعتقد أن هذه الأوقات في ظل جائحة كورونا وما حدث جعل الجميع يجلس ويفكر”.

وأضاف سولشاير “إنني حزين للغاية لإقالة سلافين. لقد قام بعمل رائع مع الفريق وصعد به للدوري الممتاز. أعرفه منذ سنوات وأنا متأكد من أنه سيعود قريبًا”.

وتابع “نأمل أن تفكر المزيد والمزيد من الأندية على المدى الطويل. إنه عمل قصير المدى وتحتاج إلى نتائج قصيرة المدى، لكن الأستمرارية هي مُفتاح النجاح والصبر”.