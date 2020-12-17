شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الدراويش يستدرج الإنتاج الحربى بالدوري على استاد الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الإسماعيلى نظيره الإنتاج الحربى في الخامسة عصر اليوم الخميس على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة يدخلها الدراويش بحثاً عن أول ثلاثة نقاط هذا الموسم بعد التعادل السلبى مع المصرى البورسعيدى في الجولة الأولى للمسابقة فيما خسر الإنتاج الحربى من سيراميكا بهدفين دون رد في نفس الجولة.

ومن جانبه طالب البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلى لاعبيه باستغلال إقامة المباراة على ملعبهم للفوز بها وحصد دفعة معنوية كبيرة لمصالحة جماهيره الغاضبة من نتائج الموسم الماضى، وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى السابقة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى، بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.

في المقابل طالب مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بنسيان الخسارة في الجولة الاولى والتفكير فى مواجهة الاسماعيلى لحصد النقاط الثلاث للمرة الاولى هذا الموسم، مشدداً على أن الفوز سوف يمنح الفريق دفعة معنوية هائلة ويزيل الضغوط عن كاهلهم لاسيما أمام منافس قوى على ملعبه، وشدد مختار على لاعبيه رفضه التام أي تقصير من أي لاعب خلال المرحلة المقبلة مؤكداً أن الاستبعاد من التشكيل سيكون مصير المتهاونين في أرض الملعب.

وتعاقد الإنتاج الحربي مع 11 صفقة بالميركاتو الصيفى هى إسلام جابر مدافع الداخلية وأحمد حسن مكي مهاجم سموحة السابق وحسن ياسين لاعب منتخب السويس، بجانب التعاقد مع محمد الشبينى لاعب حرس الحدود لمدة أربعة مواسم وطارق أبو العز الظهير الايسر لأسوان لمدة 3 مواسم، ضمن خطة تدعيم مركز الظهير الأيسر عقب رحيل أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر السابق للفريق لصفوف المصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر، بجانب التعاقد مع محمد عبد الفتاح تاحا مدافع حرس الحدود فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم ، بالاضافة للتعاقد مع أحمد حسن كوكا لاعب كوكاكولا لمدة ثلاثة مواسم بجانب التعاقد مع محمد رمضان حاوى مصر المقاصة لمدة موسمين، بالإضافة لبدر موسى مهاجم رفح الفلسطيني لمدة ثلاثة سنوات وبجانب التونسى رفيق الكامرجى مهاجم فريق اتحاد تطاوين التونسي ولاعب فريق الترجي السابق بجانب استعارة محمد الشحات الشهير بـ"الحضرى" لمدة موسم من سيراميكا.