شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يلتقى البحرين اليوم فى ودية ثانية استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم الخميس، منتخب مصر الأول لكرة اليد نظيره البحرينى فى ودية ثانية لكلا المنتخبين بالبحرين، استعدادًا لبطولة كأس العالم التى ستستضيفها مصر يناير 2021 المقبل، بعدما فاز الفراعنة فى الودية الأولى أول أمس الثلاثاء بنتيجة 34 / 22 .

ووصل منتخب مصر لكرة اليد الاثنين العاصمة البحرينية المنامة، للدخول فى معسكر خارجي، ليلعب خلاله مباراتين وديتين مع منتخب البحرين، وتعود البعثة إلى القاهرة غدا الجمعة، ضمن استعدادات المنتخب لبطولة العالم للرجال.

كشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم التى تستضيفها مصر يناير المقبل، عن تخطيط اللجنة لتقليل أعداد فنادق المونديال المخصصة للحدث، والتى ستشهد نظام الفقاعة "الحجر الصحى"، مشيرًا إلى أن اللجنة تسعى لإقامة مجموعات كل صالة من الصالات الأربعة فى فندق واحد.

وقال نصر، إنه تم الاتفاق على إجراء تعديل من جانب اللجنة المنظمة، بالاتفاق مع وزير الشباب والرياضة فى حضور الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية، يفيد باقتصار فنادق البطولة على أفراد الحدث فقط، وفقا لتطبيق نظام الفقاعة "الحجر الصحى"، وإخلاء الفنادق من أى أفراد غير تابعين للحدث.

وأكد نصر أن هذا الاتفاق للحد من انتشار فيروس كورونا وخروج البطولة بشكل مشرف بالاحتياطات السليمة وتطبيق الإجراءات الاحترازية على أكمل وجه.

وأشار رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم مصر 2021 المقرر انطلاقها شهر يناير المقبل إلى أن إقامة البطولة فى موعدها، وأنه لا يوجد أى نية لتأجيل البطولة مطلقا.

وأضاف نصر أن البطولة ستقام بكافة الإجراءات الاحترازية التى تم الإعلان عنها فى مؤتمر موسع بحضور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى وتطبيق نظام الفقاعة "الحجر الصحى" لكل من يتواجد فى الحدث.

ويواصل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى الاجتماعات الدورية للجنة المنظمة للاطمئنان على كافة ترتيبات البطولة لخروج البطولة بشكل مشرف.

من جانبه أكد حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر يناير المقبل إجراء مسحة طبية لجميع الأفراد داخل فقاعة العزل الصحى طوال أيام البطولة كل 72 ساعة، مشيرا إلى أنه متوقع أن تصل عدد المسحات حتى نهاية البطولة إلى 20 ألف مسحة.