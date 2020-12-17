أكد معتز البطاوي، المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا، أن شادي حسين تعرض للإصابة في مباراة البنك الأهلي.
وقال معتز خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمهالإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "شادي حسين تعرض للإصابة قبل نهاية المباراة بإلتواء في القدم، لكن
وأكمل: "ميدو جابر تواجد اليوم مع زملائه لدعمهم داخل غرفة خلع الملابس بعد نهاية المباراة".
وفاز فريق سيراميكا كليوباترا على نظيره البنك الاهلي بثلاثية مقابل هدف في ثان جولات الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر البطاوي: ميدو جابر تواجد بغرفة ملابس سيراميكا كليوباترا لدعم زملائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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