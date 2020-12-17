عضو لجنة الزمالك: النشاط الرياضي بالنادي يحتاج سنوياً 450 مليون جنيه.. ونستهدف تطوير الأكاديميات

أكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، أن النشاط الرياضي بالنادي يحتاج 450 مليون جنيه.
وقال عبدالله خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، " الزمالك يحتاج إلي 450 مليون جنيه سنويًا للنشاط الرياضي في جميع الألعاب بما فيها فريق كرة القدم ".
وأضاف " نستهدف تطوير العديد من الأكاديميات لناديالزمالك، وبدأنا الحديث مع شركات تسويق عالمية باسبانيا وانجلترا وروسيا "
وتابع " نجحنا في توفير جميع مستحقات لاعبي فريق الكرة، وكذلك رواتب العاملين والموظفين وأولاد الزمالك دائمًا في ظهر النادي ولن يسمحوا أبدًا بسقوطه ونجحنا في ترتيب البيت من الداخل
وأضاف " الزمالك عُمره ما هيقع، لإن الزمالك عُمره ما هيقف علي فرد، النادي اللي يستمر علي القمّة أكتر من 112 سنة علي أُسُس وثوابت يقدر يتخطَّي أي عقبة ويستكمل مسيرة النجاح".
وأتم " لا يُمكن مقارنة تلك الفترة من تاريخ الزمالك بفترة 2005، لأن القرار الذي صَدَر مُؤخرًا لم يصدر بـ "حل" مجلس الإدارة، بل بـ"تجميد" مجلس الإدارة ".
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