شكرا لقرائتكم خبر عن «الغندور» يعلق على تناقض تصريحات «كهربا» و«الجنايني» بشأن أزمة «فضل» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الإعلامي خالد الغندور، مقدم برنامج زملكاوي، اندهاشه من تضارب تصريحات عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، وتصريحات محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، حول اعتذار الأخير لمحمد فضل بعد الخناقة التي نشبت بينهما.
وقال «الغندور» في تصريحات تلفزيونية إن كهربا نفي تمامًا اعتذاره لفضل، في حين أن الجنايني أكد أنه اعتذر شفهيًا وكذلك بورقة مكتوبة.
وتساءل «الغندور»: «أين الحقيقة؟ وأين دور وقرار لجنة الانضباط من هذه الخناقة؟، وفقا لما صرح به محمد فضل».
وقال: «اللي أنا أفهمه دلوقتي إن الجنايني واللجنة قالوا للمستشار الفاضل في لجنة الانضباط قفل على موضوع كهربا وفضل خلاص مالوش لازمة».
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