لوكاكو يمنح إنتر الفوز على نابولي والاقتراب من صدارة الدوري الإيطالي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هز روميلو لوكاكو الشباك من ركلة جزاء، ليفوز إنتر ميلان 1-صفر على ضيفه نابولي باستاد سان سيرو اليوم الأربعاء ويقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع ميلان متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وكان الفارق بين إنتر ونابولي نقطة واحدة قبل انطلاق المباراة لكن النتيجة حُسمت عندما اهتزت شباك ديفيد أوسبينا من ركلة جزاء في منتصف الشوط الثاني عبر لوكاكو.

وطُرد لورينتسو إنسيني قائد نابولي للاعتراض بعد احتساب ركلة الجزاء وأنقذ سمير هاندانوفيتش حارس إنتر عدة فرص من الفريق الضيف.

وضغط نابولي لإدراك التعادل لكن القائم رد تسديدة إندريا بيتانيا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحافظ إنتر على المركز الثاني متأخرا بنقطة عن ميلان بينما يأتي نابولي رابعا وله 23 نقطة.

وازداد الضغط على المدرب أنطونيو كونتي بعد خروج إنتر المخيب من دوري أبطال أوروبا حيث احتل المركز الأخير في مجموعته لكن الفريق انتصر في آخر خمس مباريات في الدوري.

وفقد نابولي مهاجم دريس ميرتنز بسبب إصابة في الكاحل في الشوط الأول وخرج اللاعب البلجيكي الدولي وهو يبكي.

ودبت الحياة في المباراة في آخر 20 دقيقة وأنقذ هاندانوفيتش فرصة من إنسيني قبل إن ينطلق إنتر في هجمة مرتدة ويحصل على ركلة جزاء بعد تدخل من أوسبينا على ماتيو دارميان.

وكان إنسيني غاضبا من قرار الحكم الذي طرد قائد نابولي لكن الفريق أنهى المباراة بقوة وأبعد هاندانوفيتش فرصتين من ماتيو بوليتانو وجيوفاني دي لورينتسو ثم أنقذ القائم إنتر في اللحظات الأخيرة. الوضع في مصر

اصابات 123,153

تعافي 105,719

وفيات 6,990

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