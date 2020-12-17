ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على توتنهام.. وصراع الهدافين يشتعل بعد هدف صلاح

كتب: ضياء السقا

تصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد فوزه القاتل على ضيفه توتنهام، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على ملعب آنفيلد، في الجولة الـ13 من البريميرليج.

وتمكن النجم المصري محمد صلاح، من تسجيل هدف ليفربول الأول في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، بعدما سدد كرة من داخل المنطقة بطريقة رائعة لتصطدم بأحد لاعبي توتنهام وتغير اتجاهها وتسكن شباك هوجو لوريس.

وفي الدقيقة 32 نجح الكوري الجنوبي، هيونج مين سون من إدراك التعادل لتوتنهام من انفراد نتج عن مرتدة سريعة، لينتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي الدقيقة 90 اقتنص روبرتو فيرمينيو هدف الفوز للريدز من رأسية متقنة.

ورفع ليفربول رصيده لـ28 نقطة، متفوقا على توتنهام الوصيف بـ3 نقاط، وجاء ساوثهامبتون ثالثا بـ24 نقطة، وليستر رابعا بنفس الرصيد، وإيفرتون خامسا بـ23 نقطة، وتشيلسي سادسا بـ22 نقطة.

وعلى صعيد الهدافين، تصدر الثلاثي، صلاح وسون وكالفرت لوين القائمة بـ11 هدفا لكل منهم، يليهم فاردي بـ10 أهداف، ثم بامفورد وكين بـ9 أهداف لكل منهما.