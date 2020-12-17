ضياء السيد: سيراميكا يحقق نتائج تاريخية في أول ظهور له بالدوري الممتاز

شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: سيراميكا يحقق نتائج تاريخية في أول ظهور له بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ضياء السيد، نجم الكرة المصرية السابق، إن سيراميكا، يحقق نتائج تاريخية في أول ظهور له بالدوري المصري الممتاز، موضحًا أن الانتقاءات والصفقات التي أبرمها الفريق ظهرت بشكل واضح وإيحابي في آداء الفريق.
وأضاف ضياء السيد، خلال لقائه بالإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن سيراميكا، يقدم آداءً جماعيًا رائعًا، وفي الناحية الهجومية يظهر شراسته على مرمى المنافسين، موضحًا أن كل مباراة يفوز بها سيراميكا كليوباترا، لابد أن يزيد تخوفه.
واستكمل حديثه، أن محمد إبراهيم يقدم آداءً رائعًا مع سيراميكا، ويضع هدف أمامه وهو العودة للمنتخب والنجاح مع سيراميكا كليوباترا، مشيرًا إلى أن تحركات لاعبي سيراميكا كليوباترا داخل الملعب جيدة للغاية، تثبت حجم العمل الكبير الذي يقدمه هيثم شعبان، بينما الأعين خلال الفترة المقبلة ستتجه نحو محمد إبراهيم وشادي حسين وشريف دابو.
واختتم حديثه، أن محمد إبراهيم وشريف دابو وشادي حسين، مفاتيح لعب كثيرة في سيراميكا كليوباترا، ولكن شادي حسين لابد وأن لا نُثقل عليه بالمدح ولكنه خامة مميزة جدًا قد تظهر في المنتخب بشكل أساسي الفترة المقبلة، متمنيًا أن يلاقي صالح جمعة نفسه في وسط مجموعة اللاعبين المتألقين مع سيراميكا كليوباترا.
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