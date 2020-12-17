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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على توتنهام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت مباراة ليفربول وتوتنهام منذ قليل، حيث لعب كلاهما على الصدارة حيث أن توتنهام قبل المباراة كان يحتل الصدارة، ولكن بفارق الأهداف فقط عن فريق ليفربول.
وبعد فوز ليفربول اليوم على توتنهام تصدر ليفربول الدوري الإنجليزي، فيما حل توتنهام في مركز الوصافة ويليه ساوثهامبتون ثم ليستر سيتي.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الانجليزي موضحا به عدد المباريات التي لعبها كل فريق بالاضافة إلى عدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وما له وما عليه وعدد النقاط
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الوضع في مصر
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اصابات
123,153
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تعافي
105,719
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وفيات
6,990
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