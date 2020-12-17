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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هدف محمد صلاح في توتنهام .. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت منذ قليل مباراة ليفربول ضد توتنهام بنتيجة 2-1 لليفربول، وسجل نجمنا محمد صلاح الهدف الأول لفريق ليفربول، ثم تعادل سون هيونج لفريق توتنهام، وقبل نهاية المباراة سجل فيرمينو هدف الفوز لليفربول.
وبعد هدف صلاح فى توتنهام، أصبح رصيده من الأهدف هو 11 هدفا، تصدر بهم قائمة هدافي الدوري الإنجليزي مناصفة مع دومنيك كالفرت، لاعب إيفرتون وسون هيونج لاعب توتنهام.
وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الانجليزي وعدد الاهداف لكل لاعب
|الترتيب
|اللاعب
|عدد الاهداف
|1.
|دومينيك كالفيرت لوين
|11
|1.
|محمد صلاح
|11
|1.
|سون هيونج مين
|11
|2.
|جيمي فاردي
|10
|3.
|هاري كين
|9
|3.
|باتريك بامفورد
|9
|4.
|برونو فيرنانديز
|7
|4.
|كالوم ويلسون
|7
|4.
|ويلفريد زها
|7
|5.
|داني انجز
|6
|5.
|أولي ويتكنز
|6
|6.
|جاك جريلش
|5
|6.
|ديجو جوتا
|5
|7.
|شي ادمز
|4
|7.
|جارود بوين
|4
|7.
|بوبي دي كوردوفاريد
|4
|7.
|راؤل جيمنيز
|4
|7.
|رياض محرز
|4
|7.
|ساديو ماني
|4
|7.
|نيل ماوبي
|4
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وفيات
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