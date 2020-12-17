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بعد هدف محمد صلاح في توتنهام .. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هدف محمد صلاح في توتنهام .. تعرف على ترتيب هدافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت منذ قليل مباراة ضد توتنهام بنتيجة 2-1 لليفربول، وسجل نجمنا محمد صلاح الهدف الأول لفريق ليفربول، ثم تعادل سون هيونج لفريق توتنهام، وقبل نهاية المباراة سجل فيرمينو هدف الفوز لليفربول.

وبعد هدف صلاح فى توتنهام، أصبح رصيده من الأهدف هو 11 هدفا، تصدر بهم قائمة هدافي الدوري الإنجليزي مناصفة مع دومنيك كالفرت، لاعب إيفرتون وسون هيونج لاعب توتنهام.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الانجليزي وعدد الاهداف لكل لاعب

الترتيب اللاعب النادي جنسية اللاعب عدد الاهداف
1. دومينيك كالفيرت لوين ايفرتون

انجليزي

11
1. محمد صلاح ليفربول

مصري

11
1. سون هيونج مين توتنهام

كوري جنوبي

11
2. جيمي فاردي ليسترستي

انجليزي

10
3. هاري كين توتنهام

انجليزي

9
3. باتريك بامفورد ليدز يونايتد

انجليزي

9
4. برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد

برتغالي

7
4. كالوم ويلسون نيوكاسل يونايتد

انجليزي

7
4. ويلفريد زها كريستال بالاس

كوت ديفواري

7
5. داني انجز ساوثهامبتون

انجليزي

6
5. أولي ويتكنز استون فيلا

انجليزي

6
6. جاك جريلش استون فيلا

انجليزي

5
6. ديجو جوتا ليفربول

برتغالي

5
7. شي ادمز ساوثهامبتون

انجليزي

4
7. جارود بوين ويست هام يونايتد

انجليزي

4
7. بوبي دي كوردوفاريد فولهام

جامايكي

4
7. راؤل جيمنيز ولفرهامبتون

مكسيكي

4
7. رياض محرز مانشستر سيتي

جزائري

4
7. ساديو ماني ليفربول

سنغالي

4
7. نيل ماوبي برايتون

فرنسي

4

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    123,153

  • تعافي

    105,719

  • وفيات

    6,990

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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