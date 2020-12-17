شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد السلة» يكشف تفاصيل بطولة العالم «3x3» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تعقد اللجنة المنظمة لنهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة (3x3) ظهر اليوم (الخميس) مؤتمراً صحفياً في محافظة جدة، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالجولة العالمية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بالتعاون بين وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة السلة، بدعم من برنامج جودة الحياة، بعد النجاح الذي حققته المملكة في استضافة الجولة ما قبل النهائية لموسم 2019 في ذات البطولة. وسيتحدث في المؤتمر الصحفي رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد ورئيس اللجنة المنظمة الدكتور غسان طاشكندي، في حضور مدير لعبة (3x3) في الاتحاد الدولي لكرة السلة ايقانيسو سيرانيو. ويشارك في منافسات نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 12 فريقاً من مختلف دول العالم تأهلت إلى الجولة الخامسة والنهائية للبطولة لموسم 2020، وهي فرق، ريجا (لاتفيا)، ليمان (صربيا)، يوتينا (ليتوانيا)، جدة (السعودية)، لوزان (سويسرا)، يو بي (صربيا)، نيويورك هارلم (أميركا)، أولان باتار (منغوليا)، أمستردام (هولندا)، نوفي ساد (صربيا)، بيران (سلوفينيا)، وساكياي جولبيلي (ليتوانيا).



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