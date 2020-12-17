شكرا لقرائتكم خبر عن كاريلي يعتمد تشكيلة النمور لمواجهة «الكأس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أنهى مدرب الاتحاد كاريلي تحضيراته الفنية لمواجهة الوحدة اليوم (الخميس) على ملعب الشرائع بمكة، ضمن دور (16) في مسابقة كأس الملك للموسم الحالي، إذ أجرى المدرب كاريلي مناورة كروية ركز من خلالها على تطبيق اللاعبين المهمات الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في المباراة الحاسمة، واستقر على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة الوحدة، التي ستشهد تغييرات فنية بسيطة بما يتناسب مع النهج الفني الذي رسمه للمواجهة المهمة في بطولة كأس الملك، وشهدت التدريبات الاتحادية روحاً معنوية عالية من اللاعبين وحرصاً على تحقيق الانتصار وتجاوز فريق الوحدة والوصول لدور ربع النهائي في البطولة.



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