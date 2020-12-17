شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا يعتمد تكتيك الهلال لإقصاء العميد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استبعد المدير الفني لفريق الوحدة إيفون فييرا الثنائي يوسف نيكاتي، وعبدالله الحافظ، من تشكيلة الفريق الأساسية التي سيخوض بها مواجهة الاتحاد اليوم (الخميس) في دور الـ 16 من مسابقة كأس الملك، لعدم شفائهما من الإصابة، فيما بدأ البرازيلي جستافو الانخراط في التدريبات وسوف يحدد المدرب مشاركته من عدمها في اللقاء. وميدانيا، اعتمد فييرا التكتيك نفسه الذي خاض به مواجهة الهلال الأخيرة وكسبه بنتيجة 2-1، مع معالجة بعض الأخطاء التي ظهرت على بعض اللاعبين لتجاوزها في اللقاء، والذي لا يحتمل ارتكاب أي أخطاء، والاعتماد على الهجمات المرتدة وسرعة الانتشار مع تغيير محدود بمشاركة اللاعب البرتغالي هيرناني، بديلا لأيمن خليف في مركز الجناح الأيسر، للحد من تقدم سعود عبدالحميد، وجدد فييرا ثقته في المدافع الشاب نور الرشيدي وسيزج به أساسيا، على حساب المدافع البرازيلي بيدور، الذي وضعه على دكة الاحتياط، إذ أثبت الرشيدى بجوار بوتيا جدارته في صد هجوم الخصم.



كانت هذه تفاصيل خبر فييرا يعتمد تكتيك الهلال لإقصاء العميد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.