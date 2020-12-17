شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يتوعد الوحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تختتم مساء اليوم (الخميس) لقاءات دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين بإقامة خمسة لقاءات؛ ففي حفر الباطن يستضيف الباطن نظيره أبها (3:15م)، وفي الدمام يلتقي الاتفاق ضيفه الفيصلي (5:25م)، وفي الرياض يستضيف الهلال (حامل اللقب) نظيره الفتح (5:40م)، وتختتم لقاءات الليلة بمواجهتين في مكة المكرمة وجدة وفي ذات التوقيت، إذ يستضيف الوحدة نظيره الاتحاد، ويلتقي الأهلي بضيفه العين (8:20م).

يدخل فريقا الباطن وأبها هذا اللقاء طمعاً في الفوز والتأهل لدور الثمانية، ومن ثم تكرار إنجازهما بالوصول للدور نصف النهائي الذي وصل إليه الباطن قبل ثلاثة مواسم وخسر من أمام البطل الاتحاد، وخسر أبها من البطل الهلال.

ورغم أن الظروف تميل لمصلحة الباطن صاحب الأرض والمستويات المميزة وفوزه بثلاثية على ضيفه في لقاء الليلة قبل أسابيع قليلة في دوري المحترفين، إلا أن أبها استعاد بعضاً من بريقه بتحقيقه للفوز في لقاءين وتعادل، ومتى ما ظهر الفريقان بمستواهما المعروف فإن اللقاء سيتجه للأشواط الإضافية.

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يخوض الاتفاق لقاءً صعباً أمام ضيفه الفيصلي، ويسعى كل فريق لاستعادة أمجاده في هذه البطولة الغالية. ففريق الاتفاق حامل اللقب مرتين، فيما نال الفيصلي وصافة البطولة قبل ثلاثة مواسم، ويعد لقاء الليلة من أقوى اللقاءات في هذا الدور، وذلك لما يملكه الفريقان من نجوم محلية وأجنبية قادرة على تحقيق الفوز والذهاب بعيداً. وعلى استاد الملك فهد الدولي بالرياض، يستضيف حامل اللقب فريق الهلال نظيره الفتح في لقاء لن يكون سهلاً على الهلال، رغم فوزه في لقائهما في الدوري بثلاثية نظيفة؛ وذلك للحالة النفسية التي يعيشها الفريق بعد خسارته قبل أيام معدودة من الوحدة في دوري المحترفين، كما أن فريق الفتح يسعى لوضع بصمته في هذه البطولة وسيعتمد على الهجمات المرتدة التي تُرهق الدفاعات الهلالية كثيراً.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، تتجه الأنظار نحو ديربي الغربية، الذي سيجمع الوحدة بضيفه الاتحاد في أقوى لقاءات هذا الدور، فالفريق الوحداوي يسعى لتعويض خسارته من الاتحاد في دوري المحترفين قبل أسابيع قليلة على ذات الملعب، فيما يطمح الاتحاد للفوز والتأهل ومواصلة انطلاقته الإيجابية لهذا الموسم.

وفي آخر لقاءات دور الستة عشر وعلى الملعب الرديف للجوهرة المشعة، يستضيف الأهلي فريق العين في لقاء لن يكون صعباً على وصيف متصدر الدوري الأهلي، الذي استعاد بعضاً من قوته بعد انتصاره الأخير في الكلاسيكو على النصر، فيما يطمح فريق العين لتحقيق المفاجأة وإقصاء الأهلي من بطولته المفضلة.